Оккупанты перекидывают силы под Авдеевку: что происходит на фронте. Карты

Российская оккупационная армия продолжает попытки окружить Авдеевку Донецкой области и перебрасывает на этот участок фронта подкрепление. В частности, агрессор пытается усилить свою группировку в районе Авдеевки подразделениями морской пехоты, которые ранее находились в Никольском под Мариуполем.

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Несмотря на попытки врага атаковать, никаких подтвержденных продвижений россиян в районе Авдеевки зафиксировано не было. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Авдеевское и Бахмутское направления

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи населенного пункта Первомайское в 11 км к юго-западу от Авдеевки, в районе Невельского в 14 км к юго-западу от Авдеевки, а также в районе Красногоровки в 23 км к юго-западу от Авдеевки.

Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты вытеснили украинские силы с позиций вблизи Веселого и Каменки в 5 км к северо-востоку от Авдеевки, но визуального подтверждения этих утверждений нет.

Также российские войска вели атаки в районе Бахмута, но в течение 21 июля не добились подтвержденных успехов. Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики атаковали украинские позиции на юго-западной окраине Клищевки и возле Григоровки, но успеха враг не имел.

Кроме того, путинская армия провела безуспешные попытки атаковать ВСУ со стороны Берховки. В свою очередь украинские воины продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и 21 июля добились ограниченных успехов. На опубликованных 21 июля кадрах с геолокацией видно, что украинские силы продвигались по трассе E40 Бахмут – Славянск к северо-востоку от Орехово-Василевки. Защитники Украины продолжали наступательные операции к северу и югу от Бахмута, куда российские войска перебросили подкрепления.

Спикер Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские силы продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, где уверенно продвигаются вперед по линии фронта. При этом он подчеркнул, что украинские войска ведут маневренные действия, чтобы избежать больших потерь.

Купянское направление

Оккупационная армия РФ продолжила попытки наступления в районе Купянска. Представитель Западной группы войск России Сергей Зыбинский заявил, что российские войска якобы захватили пять украинских опорных пунктов и четыре наблюдательных пункта в ходе боев в районе железнодорожной станции Сеньковка и Масютовка.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что украинские защитники отразили наземные атаки оккупантов юго-западнее Масютовки. По словам спикера Восточной группы войск ВСУ Сергея Череватого, российские захватчики пытаются перехватить инициативу на поле боя на Купянском направлении.

Также путинские террористы продолжали наступательные операции в районе Кременной. Пропагандисты РФ утверждают, что оккупанты продвигались в районе Серебрянского лесничества. В украинском Генштабе объяснили, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи населенного пункта Надежда (15 км к юго-западу от Сватово), Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Невское (18 км к северо-западу от Кременной), Диброва (7 м к юго-западу от Кременной) и в Серебрянском лесничестве. Защитники Украины также продолжали наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Запорожское и Херсонское направления

Украинская армия продолжила контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и закрепилась в этом районе. Защитники страны продвинулись ближе к населенному пункту Приютное. В Генштабе ВСУ подтвердили, что воины добились успеха на направлении Новодаровка – Приютное.

В то же время российские оккупанты пытались контратаковать в районе границы Запорожской и Донецкой областей и не добились подтвержденных успехов. Захватчики провели безуспешные наземные атаки, чтобы отбить ранее утраченные позиции к северу от Приютного. Опубликованные видеозаписи говорят о том, что российские контратаки, вероятно, не увенчались успехом.

Также защитники страны в течение 21 июля продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области. В Генштабе ВСУ отметили, что украинские воины добились успеха на направлениях Новоданиловка-Вербово (16 км юго-восточнее Орехова) и Новоданиловка-Роботино (12 км южнее Орехова).

Аналитики ISW отметили, что украинские силы сохраняют присутствие на левом берегу Херсонской области и по состоянию на 21 июля бои в районе Антоновского моста продолжаются. В то же время кремлевские пропагандисты выдали, что российские силы якобы отразили попытку украинской группы высадиться возле Голой Пристани.

Напомним, российский оккупант в перехваченном разговоре доложил, что командир одного из подразделений сбежал с позиций во время обстрела. Теперь другие захватчики отказываются воевать под его руководством.

Ранее украинские пехотинцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Вооруженных сил Украины показали, как атакуют оккупантов под Бахмутом. Военные подчеркнули, что контрнаступление продолжается каждый день.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны перехватили инициативу на Купянском направлении. Попытки российских войск провести наступление в этом районе пока оказались неудачными.

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