'Навсегда присоединился к Небесной страже': от тяжелой болезни умер защитник из Черкасс. Фото

В среду, 6 марта, в Черкассах провели в последний путь защитника Украины, старшего солдата Павла Ляхова. Он умер в результате тяжелой болезни.

Герою навсегда останется 38 лет. Об этом сообщает первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко.

"Черкассы снова в трауре. Сегодня в последний путь провели еще одного воина-защитника, настоящего патриота Ляхова Павла Юрьевича, он навсегда присоединился к Небесной страже", – говорится в сообщении.

Павел Ляхов получил образование в Черкасской школе №27, а затем поступил в Черкасское ПТУ №21 на специальность слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Позже он работал на разных предприятиях, в частности, на предприятии "Промвид" в должности менеджера, затем в охранном предприятии, специализирующемся на установке сигнализаций.

Последним местом работы перед вступлением в Вооруженные силы Украины была Национальная водочная компания, где он занимал должность начальника отдела IT.

В ВСУ Павел Ляхов проходил службу в должности стрелка электрика 2 стрелковой роты воинской части.

Скончался защитник от злокачественного новообразования в городе Черкассы.

Для своих родных и собратьев он навсегда останется смелым, принципиальным и надежным человеком.

"Царство небесное и светлая память погибшему Герою. Низкий поклон родителям за воспитание такого сына. Искренние соболезнования всем близким Александра по поводу этой невосполнимой потери. Спасибо всем украинским воинам за защиту нашего государства", – отметил Тищенко.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Волыни Роман Литвин. На фронте молодой воин пробыл менее двух месяцев. У Героя остался маленький сын.

Также сообщалось, что на фронте погиб воин из Прикарпатья. Василий Фенин с позывным "Джавелином" принял свой последний бой на Лиманском направлении. На передовой Василий находился с декабря 2022, защищал, в частности, Угледар и Авдеевку.