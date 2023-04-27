Названо имя второго полицейского-предателя, пострадавшего от взрыва в Мелитополе: получил тяжелые травмы

В результате взрыва во временно оккупированном Мелитополе 27 апреля один коллаборант погиб, еще один получил серьезные ранения. В больницу после взрыва угодил полицейский-предатель Юрий Акимов.

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Об этом сообщает местное издание "Риа Мелитополь". По данным журналистов, у Акимова серьезные ранения нижних конечностей.

"Вторым пострадавшим колобком-полицейским оказался Юрий Акимов(на фото шестой). Предварительно, получил очень серьезные ранения нижних конечностей. Но билет на концерт то уже куплен и ждёт его", – отмечено в сообщении.

По данным портала slideshare.net, Юрий Викторович Акимов, родившийся 1 апреля 1983 года, до полномасштабного вторжения РФ проходил службу в должности полицейского отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского РУП ГУНП в Запорожской области. После оккупации части Запорожской области занял должность в оккупационной "народной милиции". Проживает предатель в селе Константиновка Мелитопольского района.

Напомним, ранее стало известно, что утром 27 апреля в оккупированном Мелитополе подорвали предателя-полицейского.

У подъезда многоэтажки по улице Героев Украины, 67 в оккупированном городе сработала взрывчатка, вследствие чего был ликвидирован предавший Украину сотрудник полиции Александр Мищенко. Оккупационные "власти" назначили его так называемым начальником Приазовского отделения полиции.

Еще один предатель с ранениями доставлен в больницу. Им и оказался Акимов.