В оккупированном Мелитополе новая 'бавовна': взрыв прогремел в центре города

В четверг, 27 апреля, громкий взрыв потряс временно оккупированный войсками РФ Мелитополь в Запорожской области. Он был зафиксирован в центральной части.

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В последнее время "бавовна" часто долетает до российских захватчиков, которые засели в этом украинском городе. О новых взрывах сообщил его действующий мэр Иван Федоров в Telegram-канале.

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышен в самом центре города", – написал он.

Куда прилетела "бавовна", пока неизвестно. По словам чиновника, пока все еще выясняется, что именно в этот раз взрывается у оккупантов.

При этом местные жители заявили о вероятном подрыве в центре города. По данным "РИА-Мелитополь", взрыв прогремел около 05:20 четверга

"По характеру звука похоже на подрыв. Ждем подробностей", – говорится в сообщении.

Очевидцы подчеркнули, что "бавовна" произошла в районе дома по улице Героев Украины, 67. В этом направлении мчался кортеж из скорых, полиции, пожарной.

"Примерно, в 04:00 были слышны автоматные очереди. Подробности по утреннему взрыву продолжаем выяснять", – добавили в сети.

Отметим, что захватчиков вокруг Мелитополя три дня подряд преследовали неурядицы. В течение 20-22 апреля в районе Кирилловки они потеряли вертолет, затем недосчитались ПЗРК "Тор" в райцентре, а через день – российского тепловоза с горючим в мелитопольском депо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля ВСУ устроили оккупантам "бавовну" на левом берегу Днепра в Херсонской области. Точными ударами защитники уничтожили большое количество военной техники захватчиков.

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