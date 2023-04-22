Минус вертолет, ЗРК и живая сила: Федоров рассказал о серии 'бавовны' на Запорожье. Видео

На временно оккупированной части Запорожья российских оккупантов уже три дня подряд преследуют невзгоды. Позавчера в районе Кирилловки захватчики потеряли вертолет, а уже на следующий день в центре Мелитополя они не досчитались ПЗРК "Тор".

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22 апреля стало не менее неудачным для захватчиков: в результате взрыва в мелитопольском депо был уничтожен российский тепловоз, перевозивший горючее. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

Он иронически заметил, что "даже вражеская техника устала от р*сни", ведь уже три дня подряд с российской техникой на Мелитопольщине случаются невзгоды.

Так, утром 22 апреля мощный взрыв уничтожил наполненный горючим тепловоз, прибывший из временно оккупированного Крыма.

"Сегодня в 7:45 был очередной взрыв в нашем временно оккупированном Мелитополе. Он был один, этот взрыв, но взорвалось снова возле нашего мелитопольского депо. Напомню, что за последние три недели на мелитопольском депо взрывалось трижды и на сегодняшний день нет электропитания между Мелитополем и временно оккупированным Крымом. Мы говорили о том, что доставляли последние грузы враги именно дизелями. По предварительной информации, именно один из дизелей теперь не сможет доставлять ни боеприпасы, ни человеческий ресурс, пушечное мясо. Следовательно логистический маршрут для р*шистов стал еще сложнее", – отметил Федоров.

Он добавил, что "бавовна" посетила мелитопольское депо, несмотря на усиленную охрану, установленную оккупантами. Тепловоз пылал так хорошо, что потушить его и спасти хоть что-то захватчикам не удалось.

Впрочем, и в предыдущие два дня оккупантам не везло.

"Мы видим тенденцию последних двух дней. Вчера они потеряли в центре нашего временно оккупированного города ПЗРК "Тор", а позавчера один вертолет Ка-52 неудачно приземлился на территории нашей временно оккупированной Кирилловки", – подчеркнул мэр Мелитополя.

По его мнению, захватчики из этой тенденции должны сделать однозначный вывод: им спастись не удастся так же, как не смогли они спасти свою уничтоженную технику.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 апреля в оккупированном Мелитополе произошла новая "бавовна" в районе городского депо. По данным местного издания "Риа Мелитополь", благодаря действиям украинских партизан, в частности, были прорежены ряды кадыровцев в городе.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму заявили о новой "бавовне": гауляйтер Аксенов призвал всех "сохранять спокойствие". По данным журналистки Алены Балабы, "бавовна" посетила военные объекты РФ вдоль трассы, ведущей в Керчь.