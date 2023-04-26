ВСУ устраивают мощную 'бавовну' оккупантам на левом берегу Херсонщины: анализ боевых действий от ISW

Украинские войска добиваются "впечатляющих результатов" в контрбатарейной борьбе с российскими войсками, расположенными на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате мощной "бавовны" защитники Украины уничтожили большое количество российской военной техники.

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При этом российские оккупанты начали "эвакуацию" гражданского населения из прибережных районов, что упрощает для Украины удары по левобережью. Об этом со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк пишет американский Институт изучения войны (ISW).

В отчете ISW отмечено, что 25 апреля Гуменюк заявила, что украинские силы добиваются "впечатляющих результатов" в контрбатарейных боях против российских войск на оккупированном Россией левом берегу Днепра.

"Пресс-секретарь Южных оперативных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы нанесли удары и уничтожили российские артиллерийские системы, танки, бронетехнику и системы ПВО. Гуменюк добавила, что украинские силы работают над расчисткой линии фронта на восточном берегу в "контрбатарейном режиме", – пишут аналитики ISW.

Они также указали, что российские оккупанты "эвакуируют" мирных жителей из прибережных районов, чтобы переместить туда российские части, что, по мнению аналитиков, значительно упрощает украинские операции.

При этом российские военные блогеры накануне продолжали категорически отрицать, что украинские силы заняли прочные позиции на левобережье Херсонской области. В сети появлялись видео, на которых российские оккупанты на оккупированной части Херсонщины пытались уверить, что "ситуация под контролем" и украинцев на левобережье нет.

"Однако один военный блогер утверждал, что украинские войска захватили много островов в дельте Днепра", – констатировали в ISW.

Напомним, ранее аналитики ISW отметили, что войска РФ не смогли добиться новых успехов в Бахмуте, ВСУ дали мощный отпор врагу.

Согласно данным Генштаба ВСУ, провальными для россиян стали атаки в районе Новомарково (12 км к северо-западу от Бахмута), Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута), Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута), Хромово (непосредственно к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (непосредственно к юго-западу от Бахмута).

Тем временем российские пропагандисты сообщали о том, что оккупанты якобы захватили еще два квартала в Бахмуте, однако не назвали их.