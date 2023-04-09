Названы 5 областей РФ, которые первыми попадут под раздачу во время контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины во время будущего контрнаступления могут наносить удары по военным объектам в том числе на территории страны-агрессора России. Под активную демилитаризацию, вероятно, попадут 5 областей РФ - Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская область.

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При этом украинские войска в таком случае применяют вооружение исключительно отечественного производства. Об этом в рамках проекта "Орестократия" рассказал военный эксперт Роман Свитан (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, Украина обладает вооружением, способным уничтожать цели российской армии на территории РФ. Эксперт отметил, что уничтожение оккупантов на российской территории подтвердили, в том числе, в Генеральном штабе ВСУ.

"У нас есть средства поражения, которые могут доставать и достают россиян на российской территории в том числе. Вот уже с разрешения Генштаба даже недавно появилось видео работы по военной колонне на российской территории. Однозначно, мы будем работать и работаем по этим военным базам, как только будем получать от нашего "Укроборонпрома" наши разработки для работы по России", – сказал Свитан.

Эксперт подчеркнул, что граничащие с Украиной российские области уже попадают под раздачу – там активно уничтожаются военные объекты. При этом Свитан спрогнозировал, что в ближайшее время украинские войска продолжают демилитаризировать путинскую армию на территории РФ.

"Пять областей, который сейчас атакуются – это Брянская область, Курская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская область. Эти пять областей граничат с Украиной. Глубина несколько сотен километров. Уже обстреливаются военные объекты в этих областях и ближайшее время будут уничтожаться и дальше продолжать будем уничтожать", – отметил военный эксперт.

К слову, Свитан отметил, что западные союзники Украины не хотят давать разрешение на применение своих образцов вооружения по территории РФ так как не хотят в будущем судиться с Россией. Эксперт допустил, что страна-агрессор может инициировать судебные разбирательства, но вряд ли достигнет желаемого результата.

"То, что наши партнеры просят нас их боеприпасами не работать по России – это понятно. Они не хотят участвовать во всяких судебных разбирательствах, которые может Россия поднять. Для того, чтобы уйти от таких претензий России просят нас использовать вооружение, которое передают, только на нашей территории. По военным объектам на российской территории мы использовали, используем и будем использовать наше вооружение, которое произведено нашим "Укроборонпром", – объяснил Свитан.

Напомним, спустя год после начала полномасштабной войны россияне не только не достигли своих глобальных целей, но и сами оказались в опасности. Вместо абсурдного "Киев за три дня" они теперь роют окопы в Белгороде – именно такое предписание от властей города получили местные бизнесмены.

Примечательно, что в Белгородской области России решили застраховать от "рисков терактов и диверсий" две нефтебазы. В "Роснефти" надеются заключить соответствующий договор на сумму более 1,1 млрд рублей (около 482 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Курске вечером 5 апреля произошла очередная "бавовна". Местные жители сообщают, что слышали мощный взрыв, а также видели яркую вспышку в небе.