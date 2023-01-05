Названы имена российских оккупантов, запускающих ''шахеды'' по Украине: прошли инструктаж в Иране под прикрытием учений. Видео

Украинские журналисты-расследователи установили имена четырех российских военных, запускающих иранские дроны-камикадзе Shahed по Украине. Летом 2022 г. они прошли соответствующий инструктаж в Иране под видом военных учений.

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Об этом говорится в совместном расследовании "Слідство.Інфо" и "Наші гроші.Львів". Отмечается, что беспилотники для ударов по Украине запускают военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости):

– Сергей Созинов;

– Андрей Степной (капитан ПКС РФ);

– Глеб Пивкин;

– Евгений Глухов (лейтенант ПКС РФ).

Расследователи отметили, что после "учений" в Иране россияне обучали операторов дронов в российской Коломне и тестировали новые образцы перед отправкой в войска. Участие в "учениях", кроме РФ и Ирана, приняли команды из Беларуси и Армении.

Учения проводились под предлогом Армейских игр, устраиваемых РФ, где одной из дисциплин являются соревнования операторов дронов — "Соколиная охота". Они продолжались с 15 по 27 августа. Согласно положению этого мероприятия, команда каждой страны – это не более 13 человек.

"Именно на базе 924-го центра предыдущие годы проводили заключительный отборочный этап "Соколиной охоты" в России. Его победители и представляли страну на международной арене. Военнослужащие коломненского центра тоже принимали участие в отборочных этапах, но, как судьи. В этом году отборы также проводили, но в отличие от прошлых лет Минобороны РФ так и не объявило победителей", – сообщили журналисты.

Уже через две недели после завершения конкурса, в котором победила российско-иранская дружба, Россия впервые атаковала Украину дронами-камикадзе "Shahed".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Иран не является частью "конфликта между Россией и Украиной". Он также назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными";

– российские оккупанты в Украине постоянно перемещают иранские беспилотники и их пусковые установки. Россияне опасаются, что на них постоянно охотятся украинские военные.

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