Российский срочник помог обнаружить в Курской области государства-агрессора сразу пятерых боевиков из спецподразделения "Ахмат", подчиняющегося главе Чечни Рамзану Кадырову. В замен россиянин попросил помочь тому, чтобы он сам безопасно вышел в плен.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Там отметили, что на соглашение вместе с "Антоном" (настоящее имя срочника не разглашают) пошли и другие россияне.

В сообществе отметили, что мотивацией российского военного было не только желание сохранить свою жизнь, но и жажда мести кадыровцам, которые систематически издевались над срочниками.

С начала мая и по 6 августа боевики из "Ахмата" периодически наведывались к срочникам в казарму и, по словам "Антона", заставляли их выполнять действия сексуального характера, всячески издевались, били ногами и называли "русскими свиньями".

Чаще всего приходил кадыровец, по имени Заур, с 1434 МСП, которого иногда называли "Байкером". Когда началась операция в Курской области, Заур сбежал в лес, где его в последний раз видели 7 августа.

Позже расследователям удалось установить, что речь идет о Чаарове Зауре Расуловиче, члене байкерского клуба "Ночные волки", который родился в российском городе Гудермес, а ныне прописан в городе Айти-Мохк в Чеченской Республике.

Также удалось обнаружить еще четырех сослуживцев Заура, скрывавшихся в других локациях на Курщине.

"Как сказал нам Антон, он счастлив, что украинцы зашли на Курщину, иначе бы кадыровский ад для него и его сослуживцев продолжался еще долго и он бы точно покончил с собой", – подчеркнули в InformNapalm.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео с несколькими десятками российских оккупантов, взятых в плен в Курской области страны-агрессора. Среди них – захватчики из чеченского спецподразделения "Ахмат".

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