Называют убийцей танков: украинские воины назвали главные преимущества 'Стугни' и показали ее в работе. Видео

Украинские морпехи-противотанкисты рассказали о работе противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Защитники также показали, как с ее помощью уничтожают российскую бронированную технику.

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Соответствующее видео 2 декабря опубликовали на официальной Facebook-странице 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. По словам морпехов, система украинского производства "Стугна" эффективна тем, что работать с ней можно на расстоянии.

"Стуга очень эффективна потому, что с ней можно работать дистанционно, на расстоянии от установки в 550 метров и плюс в закрытой местности. То есть не так, как с советскими ПТУРами типа "Корнета" или "Метиса". Ты работаешь из закрытого помещения", – рассказал морпех 35 ОБрМП Сергей.

По его словам, 130-й калибр очень хорошо пробивает пробивающую легкую бронированную технику, танки, ДЗОТы (дерево-земляные оборонительные точки).

"На нашем направлении враг ездил одними и теми же путями, подбиваем их. За эти годы изменилось то, что они начали наваривать сетки на танки, на БМП и заливать бетоном передок танка. Худшая пробиваемость, но поразить все равно можно. На нашем направлении были такие моменты, когда останавливали технику, как "джавелинщики", так и второй расчет "Стуни" добивал. Тоже теряется время на перезарядку, потому что за это время техника может убежать, экпиаж может успеть ее покинуть.

Главное в этом деле – сделать надежное укрытие, говорит Дмитрий, морпех 35 ОБРМП.

"Сначала выезжаем на рекогносцировку, чтобы позиции найти выгодную для себя. Затем заезжаем, делаем укрытие. Сразу ставим "Стуну" и наблюдаем, всегда на связи сидим. Самое сложное это – сделать укрытие, блиндаж. Если сделать из "Стугни" пару выстрелов" или один, сразу сожгут и будет обстрел. безопаснее для себя", – говорит защитник.

Для закрепления результата подбитую вражескую технику добивают также сбросами с БПЛА.

"Поступила команда, включили пульт, установку, увидели, отработали – в принципе и все", – говорит Сергей.

"Не обязательно идешь в армию служить – у всех ассоциация это пехота – на ноль. Есть много должностей, это как работа в обычной жизни. У кого к чему душа лежит... Я вот с самого начала приехал в учебный центр, хотел идти на реактивную артиллерию. Мне посоветовали противотанковые средства. Я их немного изучил, почитал о них, мне понравилось. ... Мой первый выстрел сделал почти через год, как я попал в роту ПТРК. Кажется, это был вражеский "Тигр"... Эмоции словами не передать", – рассказал морпех Александр.