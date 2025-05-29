'Не бросаем своих в 'мясорубку': Наев рассказал о приоритете сохранения жизни защитников на фронте и подготовке бойцов

На Угледарском направлении удалось существенно сократить потери личного состава. Это является результатом осознанного подхода к ведению боевых действий, когда наивысшим приоритетом является сохранение жизни защитников.

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Об этом заявил экс-командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в новом обращении, обнародованном в его официальном Telegram-канале. Он поделился принципами, по которым действует подконтрольная ему тактическая группа "Угледар".

Сергей Наев отметил, что украинские военные не применяют тактику "мясорубки" и не бросают в бой неподготовленных солдат.

"Мы не бросаем своих в "мясорубку". В наших штурмах не участвуют неподготовленные. Мы не воюем ради отчетности или галочки в штабном документе. Мы планируем действия тогда, когда риск оправдан, а тактическое решение имеет реальную основу. Мы не ставим себе цель любой ценой удержать позицию. Для нас первоочередная задача – сохранить людей. Ни один участок фронта не стоит человеческих жизней", – подчеркнул генерал.

По словам Наева, в его подразделении уже четвертый месяц подряд продолжается интенсивная боевая подготовка бойцов. Новобранцы перед отправкой на позиции проходят обучение на специально оборудованных тренировочных площадках и полигонах.

"Это не формальность. Это жизненная необходимость. Мы отрабатываем каждое движение, каждый маневр, каждую возможную ситуацию, которая может возникнуть во время боя. Только через постоянную практику, слаженность и взаимную поддержку мы формируем воинов, способных выстоять, действовать и выжить", – рассказал Наев.

Генерал подчеркнул, что даже штурмовые группы перед каждой задачей проходят такую полигонную тренировку, поскольку "за импровизацией часто стоит гибель, за подготовкой стоит шанс на спасение".

В подразделении также постоянно работают над разведкой, точностью работы артиллерии, эффективным использованием дронов, усовершенствованием системы медицинской помощи военным – все ради того, чтобы избегать ненужных потерь.

"Эти усилия приносят результат. За последний месяц нам удалось уменьшить потери личного состава на 15 процентов. А это не сухая статистика. Это сотни спасенных жизней. Это сотни солдат, которые остались живыми и смогут вернуться домой", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Наев рассказал, что Силы обороны Украины улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях на востоке. За месяц украинские воины вдвое увеличили потери РФ в живой силе – до 9 641 оккупанта, а также утилизировали более тысячи единиц вражеской военной техники.

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