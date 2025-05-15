ВСУ улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях: Наев рассказал об успехах. Карта

Силы обороны Украины улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях на востоке. За месяц украинские воины вдвое увеличили потери РФ убитыми – до 9 641 захватчиков, а также утилизировали более тысячи единиц вражеской военной техники.

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Об этом в четверг, 15 мая, сообщил экс-командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он рассказал, что враг не унимается на Новопавловском и Покровском направлениях и, несмотря на огромные потери, продолжает штурмы.

Оккупанты пытаются любой ценой прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

"Каждый день под вражеским огнем Днепроэнергия, Богатырь, Разлив, Троицкое, Котляровка... Каждый метр украинской земли для них является костью в горле", – написал Наев в своем Telegram-канале.

По его словам, в прошлом месяце войска России удвоили свои усилия: зафиксировано 1 916 штурмов, 8 275 смертоносных сбросов с дронов и втрое больше FPV-дронов – 16 286.

Кроме того, оккупанты совершили 9 734 артиллерийских обстрела, массированные разведывательные полеты "Орланов", Supercam и Zala, а также ежедневные атаки тактической авиации.

Генерал-лейтенант добавил, что агрессор "сыплет огонь и железо", не считаясь с потерями, однако каждый его шаг – под прицелом Сил обороны.

"Благодаря четко выстроенной обороне тактической группы "Вугледар" и слаженной работе с командирами бригадмы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках. Мы уменьшили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение", – рассказал Наев.

Он также отметил, что украинские защитники дали оккупантам то, что те "заслужили".

За месяц почти вдвое увеличено количество ликвидированных россиян – 9 641 "добровольно демилитаризованный".

Кроме того, воины Сил обороны утилизировали 75 артиллерийских систем, 19 танков, 37 бронемашин, 729 единиц автотехники, квадроциклов, багги, а также 16 складов боеприпасов.

"Особенно ожесточенно враг рвался вперед во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении. Пять танков, 12 бронемашин, 25 мотоциклов – целые колонны двигались с трех направлений. Но наша аэроразведка обнаружила их еще за 5-10 километров", – рассказал генерал.

Поэтому защитники превратили броню и технику россиян в горящие обломки.

В результате огневого удара ВСУ и работы дронов-камикадзе уничтожено более 70 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, два автомобиля и 14 мотоциклов.

"Их наступление было разбито вдребезги! Движемся дальше! Вместе победим!" – заявил Сергей Наев.