'Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, Одессе…': пропагандист Соловьев прямо пригрозил украинцам. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз озвучил ряд угроз мирному населению Украины. Рупор Кремля заявил, что путинская армия не даст украинцам нормально жить в своих городах.

Также он призвал украинцев уезжать из крупных городов или свергать власть. Очередную порцию угроз Соловьев озвучил в эфире федерального пропагандистского телевидения РФ.

Реальные намерения России

В очередной раз российский пропагандист озвучил истинные намерения российской армии в войне против Украины. Соловьев обрадовался, что путинские войска начали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру и пригрозил, что нормальной жизни в крупных украинских городах не будет.

Фактически рупор Кремля объявил врагами жителей Николаева, Одессы, Киева, Полтавы и ряда других городов. Соловьев пригрозил мирному населению уничтожением и призвал либо уезжать, либо свергать украинское правительство.

"Мы, наконец, стали выносить к чертям. Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов и не будет Киева, если мирные жители не скинут свою нацистскую власть", – сказал пропагандист.

Напомним, российские войска в ночь на 24 октября атаковали Херсон ударными дронами: враг попал по многоэтажке в Днепровском районе города, там вспыхнул пожар, пострадали два человека. Еще одного херсонца в этом же районе россияне атаковали с беспилотника рано утром.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

