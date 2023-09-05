'Не будут работать по линии фронта': эксперт назвал главную задачу для первых F-16 в Украине

До конца 2023 года Украина, вероятно, получит первые образцы истребителей F-16. Однако эти самолеты, скорее всего, не попадут сразу в районы боевых действий, а будут работать как перехватчики крылатых ракет.

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Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. Он отметил, что еще в 1970-х годах, когда компания General Dynamics разрабатывала этот самолет, основной целью было обеспечить ему возможность ловить дозвуковые ракеты, двигающиеся со скоростью от 700 до 1000 километров в час.

"Это существенно улучшит сбивание таких ракет, как Х-101, "Калибр" и Х-555. Потому что прорывы есть и будут в дальнейшем, стационарные зенитные ракетные комплексы не всегда могут справиться с этой задачей, ракета их обходит", – заметил эксперт.

Так, по мнению Черника, первая партия из 6-12 истребителей, которые поступят в Украину, будут обеспечивать защиту от ракет оккупантов, которые смогли пройти первый и второй уровни украинской противовоздушной обороны.

"Эта машина высокоскоростная, может развивать скорость до 2400 км в час и имеет все комплексы борьбы – как ближние ракеты, AIM-9 Sidewinder до 20 км, средние AIM-7 Sparrow до 70 км и дальнобойные ракеты AIM-120 AMRAAM дальностью нанесения ударов до 180 км", – рассказал Черник.

Он отметил, что ракеты AIM-120 AMRAAM могут быть использованы для борьбы с самолетами Су-34, которые сбрасывают мощные неуправляемые бомбы, такие как УПАБ-1500, а Силы обороны пока не имеют средств для их сбивания.

"Бомба планерная на 70 км. Перекрываем эти расстояния, значит, есть оптимизм, что первые российские "сушки" могут быть сбиты. Если это произойдет, то это действительно будет колоссальный военный успех для нас и имиджевая и физическая потеря для россиян, потому что тех" Сушек "не так много – более 140 машин. Они действительно будут ценны для них", – добавил эксперт.

Напомним, что после согласия союзников передать Украине американские истребители F-16, Киев заинтересован и в других моделях. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях французского производства Rafale. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина "не собирается ущемлять амбиции получением F-16".

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников дал прогноз, когда Украина начнет использовать истребители F-16. По его словам, современные истребители могут усилить украинские воздушные силы весной 2024 года. Резников считает, что F-16 способны "изменить правила игры" в войне с российскими оккупационными силами.

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