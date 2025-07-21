Не дали врагу закрепиться на новых позициях: в ССО показали кадры операции недалеко от границы с Россией. Видео

Военные одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины помешали врагу закрепиться на новых позициях вблизи границы с Россией. Бойцы совершили налет на оккупантов и изменили их планы.

Видео дня

Также наши защитники нанесли врагу потери в живой силе. Видео слаженной работы опубликовали на Facebook-странице Командования ССО ВСУ.

Детали операции

"Во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ группа одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника", – говорится в сообщении.

Из-за интенсивного вражеского огня наши бойцы были вынуждены отступить к более безопасному участку. Во время маневра операторы ССО обнаружили подразделение российских военных, которые пытались обустроить новую позицию.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям операторов ССО попытка врага закрепиться на местности потерпела фиаско", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Ранее военные одного из подразделений ССО провели налет на позицию россиян вблизи границы. Его целью были "специальные действия". Благодаря слаженной работе противник понес потери в живой силе, а одного оккупанта страны-агрессора взяли в плен.

Как писал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны Украины нанесли новые потери российским оккупационным войскам на юге. Украинская армейская авиация ударила по пункту управления БПЛА врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!