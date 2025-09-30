Не доехали на полигон: в ГУР раскрыли детали ликвидации подполковника 'Росгвардии' и еще двух оккупантов на территории России. Видео

Главное управление разведки Украины осуществило успешную операцию на территории России в районе н. п. Тамбукан Ставропольского края. В результате диверсии ликвидирован подполковник "Росгвардии" и еще двое россиян.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Там также обнародовали видео, на котором видно момент срабатывания взрывчатки в транспорте.

Операция была проведена 27 сентября украинской разведкой вместе с движением освобождения Кавказа.

"Уничтожен подполковник "Росгвардии", который возглавлял группу вражеского спецподразделения "авангард", а также помощник и водитель главаря рашистов", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что группа россиян на авто двигалась на полигон, но так и не доехала туда из-за взрыва.

