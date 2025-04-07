Не дожил несколько дней до своего 24-летия: на войне погиб младший сержант Госпогранслужбы Виталий Кадыщук с Буковины. Фото

Защищая родную страну от российского агрессора, погиб молодой воин, младший сержант Виталий Кадыщук. Он служил в ГПСУ, в 3-м пограничном отряде им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

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Родом пограничник был из села Ставчаны Черновицкой области. Там его и похоронили. Церемония прощания состоялась 5 апреля, передает пресс-служба ОВА.

Военнослужащий Государственной пограничной службы Кадыщук Виталий Иванович родился 9 апреля 2001 года. Он так и не дожил до своего 24-летия.

Провести Героя в последний путь собрались жители громады, родные, друзья, побратимы, представители местной власти, священнослужители.

"Виталий Иванович навсегда останется в нашей памяти как настоящий защитник, верный сын Украины, не пожалевший свою жизнь ради нашего покоя и будущего", – написали на Facebook-странице Мамаевской ОТГ.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– На Хмельнитчине провели в последний путь воина Сил обороны Романа Бочарова, которого считали пропавшим без вести. Он погиб 16 марта 2025 года, выполняя боевое задание.

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