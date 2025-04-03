Считался пропавшим без вести: под Часовым Яром погиб Герой Роман Бочаров. Фото

В Хмельницкой области проведут в последний путь военного Сил обороны Романа Бочарова, которого считали пропавшим без вести. Воин погиб 16 марта 2025 года во время выполнения боевого задания.

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Последний бой он принял в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Похоронят Романа в городе Староконстантинов в пятницу, 4 апреля, сообщили на официальной странице Староконстантиновской громады в Facebook.

"Мероприятия по чествованию нашего земляка будут проводиться с 09:00 до 12:00 в помещении Гарнизонного дома офицеров. Похоронят Романа Бочарова на городском кладбище", – говорится в сообщении.

Жителей громады призвали воздать должное и достойно провести в последний путь защитника Украины, который положил свою жизнь за свободу и независимость государства.

Ранее стало известно, что от болезни, полученной на фронте, 26 марта умер поэт и музыкант, пехотинец Любомир Сарабун из Тернопольщины. Он служил в 67-й отдельной механизированной бригаде и прошел горячие точки на востоке, в том числе пехотные бои за Терны и Невское.

Также сообщалось, что после тяжелого ранения скончался военный из Волыни Максим Сущук. 7 июня 2023 года во время выполнения боевого задания в районе Торского Донецкой области он получил тяжелое огнестрельно-осколочное ранение головы.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на востоке погиб воин из Тернополя. Виталий Шаварин работал судебным охранником, а в конце 2024 года добровольцем вступил в ряды Сил обороны, чтобы воевать против российского агрессора на поле боя. В вечность воин ушел 21-летним.

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