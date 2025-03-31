Сражался за себя и свою страну: от болезни, полученной на войне, умер поэт, музыкант и военнослужащий Любомир Сарабун. Фото

Из-за болезни, полученной на фронте, 26 марта умер поэт и музыкант, пехотинец, воин Вооруженных сил Украины Любомир Сарабун. Он служил в 67-й отдельной механизированной бригаде и прошел горячие точки на востоке, в частности пехотные бои за Терны и Невское.

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"В результате войны заболел. Болезнь развивалась, организм не выдержал последствий болезни", – сообщил Бережанский городской совет (Тернопольская область). Воина похоронили 30 марта в его родном селе Жовновка.

Сарабун родился 2 апреля 1994 года. Учился в начальной школе Жовновки, позже в Потуторском лицее. В 2009-м поступил в Тернопольское ВПУ №10, где получил специальность повара. После окончания училища жил и работал по специальности в Тернополе.

Герой в декабре 2022 года пошел на защиту родной страны добровольцем.

У него остались брат, мать, отец и бабушка.

"Отошел к Богу мой брат Сарабун Любомир. Воин, поэт, друг, брат, сын. Человек, который боролся за себя и за свою страну. Прошел пехотные бои за Терны, Невское. Не кричал об этом в соцсетях, просто был верным сыном своей страны", – написал в Facebook Назар Сарабун.

Он рассказал, что у его брата было чувствительное сердце, он любил Украину больше всего и свои эмоции выражал в стихах.

"Нам тебя не будет хватать, брат. Спи спокойно..." – написал Назар Сарабун.

Как ранее писал OBOZ.UA, российская полномасштабная война отобрала жизнь воина Юрия Ляховича из села Верхняя Яблонька во Львовской области. Защитник служил солдатом-механиком в 33-й отдельной механизированной бригаде.

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