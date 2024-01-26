Не дожил три недели до собственной свадьбы: на фронте погиб защитник из Луганской области. Фото
В боях с российскими оккупантами погиб защитник из Луганской области Егор Колодезев. Он не дожил до своей свадьбы всего 21 день.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Егор Колодезев – уроженец Северодонецка, 1997 года рождения.
"Егор – северодончанин. Учился в местной двадцатой школе. Увлекался музыкой. Мечтал о развитии собственной студии звукозаписи и карьере исполнителя", – отметил Лысогор.
Но с началом полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины. Колодезев был воином 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, 1997 года рождения.
Погиб на Авдеевском направлении 23 января 2024 года во время ракетной атаки. Меньше чем через месяц, у парня должна была состояться свадьба.
Егор искренне верил в победу и возвращение в родной город, для этого прилагал максимум усилий в рядах Вооруженных сил Украины. У него было много планов на жизнь. У Героя остались родители, старший брат и невеста.
Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб доброволец из Хмельницкой области. 25-летний Вячеслав Гаджула вернулся из Польши, чтобы стать в защиту Украины.
Также сообщалось, что в боях за Украину погиб военный из Одесщины с позывным "Батя". 59-летнего Николая Харука побратимы называли "опытным сержантом с большим сердцем".
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