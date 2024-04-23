'Не хотим мириться с отказом нашего правительства': словаки за шесть дней собрали €3 млн на боеприпасы для ВСУ

Граждане Словакии добровольно пожертвовали более 3 миллионов евро по чешской инициативе, которая заключается в закупке снарядов для украинских военных. Организаторы пообещали помочь Украине, невзирая на "пророссийское правительство Словакии".

Эта информация опубликована на сайте сбора средств. Кампания стартовала во вторник, 16 апреля.

В настоящее время собрано 3 098 574 миллиона евро. В общей сложности средства пожертвовали 50 162 человека.

Организаторы сбора денег выразили разочарование правительством Словакии, которое отказалось присоединиться к чешской инициативе по поставке боеприпасов для Украины. Они отметили, что такое решение не отвечает общему мнению граждан и заявило о своем намерении оказать помощь Украине, несмотря на политические позиции правительства Словакии.

"Будет очень жаль, если так и останется. Мы не хотим мириться с отказом в помощи соседу, охваченному войной. Давайте покажем, что не только они принимают такое решение. Мы убеждены, что позиция правительства не отражает мнения большинства граждан. Мы уверены, что мы, народ Словакии, хотим и можем помочь", – подчеркнули они.

Напомним, недавно сообщалось, что словаки начали кампанию сбора для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, несмотря на то, что правительство Роберта Фицо решило проигнорировать ее. Премьер Словакии считает, что отправка оружия Киеву только продолжает войну.

Акцию поддержали многие общественные деятели, в том числе почти 100-летний Отто Шимко, бывший партизан и заключенный немецких оккупантов во время Второй мировой войны.

"Невозможно было вести переговоры с агрессорами; их нужно было победить. Этот опыт Второй мировой войны касается и Украины", – заявил он.

Сбор средств также поддержал бывший министр иностранных дел и прозападный дипломат Иван Корчок, проигравший Питеру Пеллегрини в последнем туре президентских выборов 6 апреля.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить снаряды Украине "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности по изготовлению БК.

Напомним, к чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине по состоянию на 16 апреля присоединились 20 государств. Прага уже определила более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы купить в странах, не входящих в ЕС, – ранее называлась цифра в 800 тысяч единиц.

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