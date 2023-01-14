''Не игнорируйте тревогу'': в ВСУ предупредили украинцев об угрозе массированного ракетного удара

В Украине предупредили о вероятности очередного массированного ракетного обстрела со стороны государства-террориста РФ. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, чтобы уберечься от действий врага.

Видео дня

Об этом заявил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Александр Павлюк. С таким предостережением он выступил после российских ударов по Киеву и области утром 14 января, когда сирены о воздушной угрозе сработали уже после прилетов.

"Не игнорируйте тревогу! Ожидается массированный ракетный удар. Не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет", – написал он в Telegram.

Напомним: около 06:00 в субботу жителей Киева и области насторожили громкие звуки взрывов, когда в регионе не была объявлена воздушная тревога. На этом фоне пророссийские ресурсы начали нагнетать обстановку, напоминая об угрозе наступления врага из Беларуси, однако в ВСУ украинцев предостерегли не поддаваться панике.

Впоследствии столичные власти подтвердили взрывы, добавив, что причиной стало возгорание на объекте критической инфраструктуры.

Полдесятого утра в столице вновь прогремела серия громких взрывов – так РФ атаковала Киев и область ракетами. Сообщалось о прилете по критической инфраструктуре Днепровского района столицы, в Голосеевском на нежилую территорию упали обломки российской ракеты. Кроме того, враг попал в жилую застройку села Копылов Бучанского района Киевщины. Спасатели ликвидировали пожары.

"В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших", – отметил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, страна-агрессор атаковала украинскую столицу ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.

"Вероятнее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может устроить "смешанный" массированный удар по Украине. Она объяснила, что это значит.

Только проверенная информация нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!