'Не мог больше смотреть, как убивают детей': венгерский боец-добровольец рассказал о своем пути в ВСУ.

Венгерский офисный работник, менеджер в венгерской энергетической компании, в апреле 2024 года присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, чтобы защищать мирных людей от российских оккупантов. Сейчас он служит в 73-м батальоне 101-й бригады ТРО на российско-украинской границе. Этот батальон в последнее время воевал на территории русской Курской области.

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Чаба (он просил не называть его фамилию) говорит, что пошел на войну "добровольно, без намерения возвращаться". Он решил служить именно в закарпатском подразделении, и сейчас находится в так называемой "красной зоне".

"Я здесь, потому что я не мог смотреть на то, как убивают детей и мирных жителей в одной из соседних стран Венгрии. Я здесь не ради денег и не собираюсь разбогатеть, я не за этим сюда приехал", – рассказал венгр.

Чаба не имел ни военного опыта (хотя и был в венгерской армии солдатом срочной службы), ни какого-либо снаряжения.

"Даже ботинок не было. Я не решился попробовать что-то перевезти через границу. Боялся, что если увидят, что у меня есть военные вещи, то не пропустят через границу, потому что тогда было бы очевидно, что я еду на фронт. Я знаю, что по венгерскому законодательству это преступление", – пояснил он.

Венгр даже не простился с бывшей женой, детьми и родителями, "поскольку знал, что они попытаются отговорить Чабу идти на настоящую войну.

"Когда я приехал, я начал искать солдат в Ужгороде и Мукачево, которые могли бы рассказать мне, как я могу записаться и где я буду наиболее полезным. Потом я познакомился с этническим венгерским солдатом из Закарпатья, который помог мне оформить документы и налоговый номер". Он также помогал мне с переводом вместе с грузинским офицером Василием, который организовал для меня подготовку в Международном легионе, что впоследствии проложило мне путь именно в 101-ю бригаду территориальной обороны", – рассказал Чаба.

По словам венгра, в СБУ поначалу не доверяли Чаби, "считали каким-то информатором". Поэтому лагерь военной подготовки длился для него три недели.

"После начала отборочного лагеря 4 мая, после трех с половиной недель подготовки, я позвонил своему другу-ветерану грузину с намерением служить в закарпатском подразделении. "Хорошо, здорово – приезжай", – сказал он, и мы начали оформлять документы", – говорит венгр.

В Украине венгр снова женился.

"Когда все закончится, я поеду в Мукачево в свою новую жену. Но для того, чтобы наступил мир, эту войну нужно сначала закончить", – отмечает Чаба.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины объяснили необходимость создания новых бригад вместо пополнения старых. Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой подчеркнул, что такой подход необходим в контексте изменения ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, с ноября в Украине продлен срок базовой общевойсковой подготовки новобранцев во всех учебных центрах Вооруженных сил. Теперь БЗИН мобилизованные будут проходить 1,5 месяца.

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