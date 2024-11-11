'Не могут быть направлены на другие направления фронта': Зеленский рассказал, сколько военных РФ сковали ВСУ на Курщине. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Курской области Силы обороны Украины сдерживают группировку российских войск численностью 50 тысяч личного состава. Благодаря этой операции эти оккупанты не могут быть направлены на другие направления фронта на нашей территории.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 11 ноября. Утром он заслушал подробный доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на передовой, прежде всего на Кураховском и других направлениях на Донетчине, а также касательно Курской операции.

"Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое вовлечено в эти бои. Также я хочу отметить все наши силы, наносящие удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте", – отметил гарант.

Именно поэтому, говорит он, мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров – от Америки, от Британии, от Германии. Это очень важно, ведь чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты и дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России.

Также Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего. Основным вопросом, который обсуждался, была защита нашего неба.

"Есть неплохие результаты по укреплению ПВО, и будем наращивать соответствующий опыт. Мы готовим дальнейшее организационное и техническое усиление системы мобильных огневых групп, а также работы с дронами. Очевидный приоритет", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ставке 11 ноября обсуждалось расширение нашей противовоздушной обороны. В частности, речь идет об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, являющихся приоритетными целями для российских атак.

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