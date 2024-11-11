В Украине увеличат количество мобильных огневых групп ПВО: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором были приняты ряд важных решений для усиления обороны Украины. Среди основных вопросов обсуждалось расширение противовоздушной обороны.

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В частности, речь идет об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, являющихся приоритетными целями для российских атак. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел Ставку. Заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предварительных решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МВГ", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на заседании обсудили перспективы разработки современных технологий для противодействия управляемым авиационным бомбам противника, в частности в рамках национальной ракетной программы, которая включает разработку собственных управляемых авиабомб.

Особое внимание на заседании было уделено трехлетним контрактам для производителей дронов и другого вооружения, что является ключевым элементом подготовки к длительной обороне.

"До Ставки заслушал большой детальный доклад Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", – добавил Зеленский.

Напомним, Силы обороны в течение ночи 11 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 39 беспилотников, среди которых "Шахеды". Также воины ликвидировали две ракеты Х-59/69.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Миг-31К, носители ракет "Кинжал". В итоге реальных пусков так и не произошло. Вылет столь обилия самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации.

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