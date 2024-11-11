Россия ударила по Украине 74 дронами и запустила авиационные ракеты: 39 БПЛА и две Х-59/69 сбито

Силы обороны в течение ночи 11 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 39 беспилотников, среди которых "Шахеды". Также воины ликвидировали две ракеты Х-59/69.

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Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ по состоянию на 09:30. Обстрел отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, отметила пресс-служба.

В целом с 20:00 воскресенья, 10 ноября, до 9:30 11-го числа противник атаковал:

– 74 "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа из российских районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска;

– двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ Запорожской области Украины.

Подтверждено, что сбито две Х-59/69 и 39 БПЛА в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях.

Еще 30 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, три российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Миг-31К, носители ракет "Кинжал". В итоге реальных пусков так и не произошло. Вылет такого большого количества самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации.

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