Не могут позволить Украине проиграть: Попович объяснил, как НАТО будет реагировать на президентство Трампа. Видео

На Западе наблюдается ощутимая "турбулентность" из-за возможного возвращения в кресло президента США Дональда Трампа, что повлечет за собой существенные изменения и в политике Штатов, и в структуре НАТО. Кроме того, сам Альянс стоит на пороге выборов нового генерального секретаря. Вся эта ситуация влияет на Украину.

О том, как Североатлантический альянс будет реагировать на президентство Трампа в США, и чего следует ожидать нашему государству в ближайшее время, рассказал военный обозреватель Денис Попович в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По словам эксперта, Украина уже ощущает на себе последствия влияния политики Трампа, хотя он еще не стал президентом. Промедление с помощью, а фактически, его заморозка – это результат влияния на Конгресс этого одиозного американского политика.

"Мы же видим, что Трамп пока еще и не президент, а уже фактически на ситуацию достаточно серьезно влияет. Также это тот же фактор турбулентности. Собственно, влияние Дональда Трампа на Конгресс. Мы видим, что Конгресс не может уже месяцами поставить на голосование вопрос оборонной поддержки Украины, Израиля и Тайваня. То есть он еще не президент, а уже фактически вот эта сила тяготения с его стороны ощущается", – отметил Попович.

В этом контексте собственно и появилась инициатива генсека НАТО Йенса Столтенберга основать фонд в 100 млрд евро для помощи Украине сроком на 5 лет, отметил обозреватель. Он подчеркнул – Альянс понимает, что нельзя дать проиграть Украине.

"Вот как раз то, что идут разговоры о необходимости предоставить Украине пакет поддержки – это и есть реакция НАТО на то, что не исключается, что президентом США может стать Трамп, который, скажем так, очень неоднозначно высказывается о продлении помощи Украине. И это Альянс чувствует. Они понимают, что нельзя дать проиграть Украине, но нужно что-то делать, если ситуация будет разворачиваться не в нашу пользу", – сказал Попович.

Однако, по словам эксперта, учредить этот фонд в 100 млрд евро уже вызвало противоречивую реакцию у членов НАТО.

"Вот все же раздаются скептические оценки, даже критика со стороны министров из Европы. В частности, Анна Лена Бербок, министерша иностранных дел Германии, сказала, что не должно быть в этом фонде дублирования обязательств НАТО и Евросоюза по поддержке Украины", – отметил обозреватель.

Попович отметил, что эта идея создать от стран НАТО отдельный фонд оборонной поддержки Украины является жизнеспособной, "но с определенными условиями".

Во-первых, должна быть прозрачность и равномерность во вкладах стран в этот фонд. А во-вторых, решены проблемы с некоторыми членами Альянса, в том числе Венгрией, позиция которой относительно помощи Украины остается неизменной.

"То есть общего понимания относительно условий, доли каждого участника этого большого фонда, времени, когда это будет реализовано, сейчас нет. Именно поэтому и говорю, и речь идет о том, что до вашингтонского саммита остается около двух месяцев. Есть надежда, есть надежда, что это решат", – резюмировал Денис Попович.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициировал создание пятилетнего фонда союзнических взносов на общую сумму 100 миллиардов долларов для Украины. Соответствующий пакет должны подписать лидеры стран-членов Альянса на июльском саммите в Вашингтоне.

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