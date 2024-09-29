"Не можем понять логики": в МИДе отреагировали на поддержку Швейцарией "мирной инициативы" Китая и Бразилии

Украинское Министерство иностранных дел "не может понять логику" Швейцарии, которая поддержала китайско-бразильский т.н. мирный план. Формула, предложенная нашей страной, является "единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру".

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Об этом на своем сайте заявила пресс-служба дипломатов. В МИД отметили: они разочарованы решением Берна.

Швейцария, как напомнили в ведомстве, совместно организовывала Первый глобальный саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке. Также наши государства продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового коммюнике; Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира.

"Еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны основываться на двух принципах:

Во-первых, ничего об Украине без Украины.

Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – заявили в министерстве.

Необходимости создавать альтернативные Саммиту мира платформы, чтобы обсуждать окончание войны в Украине, нет.

"Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных представлений и концепций", – уверены дипломаты.

В то же время инициативы, в которых нет четкой ссылки на Устав ООН и гарантий полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, а преступления агрессора продолжаются.

"Те инициативы, которые не признают факт неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", – подытожили представители внешнеполитического ведомства.

Напомним: спикер МИД Швейцарии Николя Бидо выразил поддержку "Китайско-бразильскому консенсусу из шести пунктов". Мол, эта инициатива важна, поскольку предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН от Украины и России, заявил Бидо.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 сентября в МИД РФ заявили, что они не собираются участвовать во втором Саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. В Москве цинично выдали, что страна-агрессор якобы не отказывается от дипломатического урегулирования войны, но настаивает на своих условиях.

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