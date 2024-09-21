В России выдали циничное заявление об участии в Саммите мира и напомнили об 'условиях' Путина для переговоров

В России заявили, что они не собираются участвовать во втором Саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. В Москве цинично выдали, что страна-агрессор якобы не отказывается от дипломатического урегулирования войны, однако настаивают на своих условиях.

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Соответствующие заявления в субботу, 21 сентября, сделала представительница МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", – сказала она.

Она подчеркнула, что ни в этом, ни в других подобных мероприятиях РФ участвовать не будет.

"Второй саммит преследует все ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную формулу Зеленского в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции", – заявила Захарова.

При этом она утверждает, что Москва якобы не отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. Россия, по словам Захаровой, готова обсуждать мирное регулирование на базе июньских предложений диктатора Владимира Путина.

Он, напомним, требовал передать РФ четыре украинских области в качестве условия для остановки огня и начала переговоров.

"Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война. Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием. Это – продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем", – цитируют Захарову российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что план победы Украины должен быть открыт для всех стран. Он также должен быть известен стране-агрессору России, и ее представители должны присутствовать на втором мирном саммите.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ пишут, что Владимир Зеленский рассчитывает, что эффективное международное давление на Россию может положить конец войне уже этой осенью. В то же время Киев рассчитывает на дополнительную военную поддержку от Запада.

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