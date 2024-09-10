Зеленский полагается на международное давление на Россию для завершения войны этой осенью – EFE

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что эффективное международное давление на Россию может положить конец войне уже этой осенью. В то же время Киев рассчитывает на дополнительную военную поддержку от Запада.

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Одним из ключевых факторов, который может надавить на Кремль, является операция ВСУ в Курской области. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

На сегодняшний день украинская власть работает над односторонней дорожной картой, которая стремится прекратить войну этой осенью и во всем полагается на международное давление на Россию. При этом Украине важно добиться мира на приемлемых для себя условиях.

В интервью на прошлой неделе Зеленский заявил, что Формула мира может стать реальностью благодаря западным партнерам Украины, а не благодаря воле России. Глава государства выразил уверенность, что война может закончиться в ближайшее время, если союзники Украины окажут достаточное давление на Кремль и предложат Киеву дополнительную военную поддержку.

Зеленский пояснил, что планирует представить план окончания войны президенту США Джо Байдену, а также сменившим его на ноябрьских выборах кандидатам от Республиканской или Демократической партии – Дональду Трампу или Камале Харрис.

Одним из главных факторов достижения окончания войны станет успех украинской операции в Курской области, где ВСУ контролируют уже около 1300 квадратных километров территории. В свою очередь украинский аналитик Владимир Дубовик объяснил, что цель Курской операции заключалась в том, чтобы заставить Москву отправить туда войска с Донбасса, укрепить моральный дух в стране и, возможно, заставить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры. Однако аналитик отмечает, что главарь Кремля не спешит массово перебрасывать войска в Курскую область, таким образом показывая, что готов к долгой войне.

Немаловажным является и то, что Украина готовится организовать до конца года второй Саммит мира, который может состоятся с участием представителей России. Цель второго саммита состоит в том, чтобы как можно больше стран оказали давление на РФ, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом.

Эксперты предупреждают, что эффективность давления на Москву во многом зависит от того, какую позицию займут Индия и Китай. На сегодняшний день эти страны пока не проявили готовности использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию полностью или частично уйти из Украины.

Ранее сообщалось, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. На нем обязательно должны присутствовать представители РФ, ведь без страны-агрессора "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же об этом просили участники первого саммита.

Напомним, страна-террорист Россия пытается повлиять на международные посреднические усилия по урегулированию войны в Украине. В то же время Кремль открыто демонстрирует нежелание вести добросовестные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что диктатор Путин пытается добиться капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам являются лишь ширмой.

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