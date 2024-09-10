Страна-террорист Россия пытается повлиять на международные посреднические усилия по урегулированию войны в Украине. В то же время Кремль открыто демонстрирует нежелание вести добросовестные переговоры.

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Кроме того, Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, которая действительно основана на принципах международного права, российские власти называют "ультиматумом". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой и главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества Россия-Персидский залив в Саудовской Аравии.

Российские чиновники заявили, что Лавров обсуждал войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром, но не предоставили никаких подробностей. При этом известно, что Бразилия и Китай продвигают свой мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса" с мая 2024 года. Ключевые принципы этого плана выгодны стране-агрессору РФ.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди, в частности, недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких как уважение территориальной целостности и суверенитета государств. Однако Лавров повторил шаблонные заявления Кремля, демонстрирующие нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной.

Глава российского МИД выдал, что Формула мира Зеленского, основана на принципах международного права, якобы является "ультиматумом" для россиян, поэтому Кремль никогда серьезно не рассматривал этот план. Несмотря на такие заявления, украинские власти пригласили российских представителей принять участие во втором Саммите мира, который должен состоятся до конца 2024 года.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что страна-агрессор Россия на данный момент не готова к серьезным переговорам о мире с Украиной. С РФ можно говорить только с позиции силы.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова вести переговоры с Киевом. Военный преступник хочет, чтобы в основе было соглашение, которое обсуждали в Стамбуле в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что диктатор Путин пытается добиться капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам являются лишь ширмой.

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