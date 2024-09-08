'Война продолжится': секретарь СНБО признался, готов ли Путин к переговорам

Страна-агрессор Россия на данный момент не готова к серьезным переговорам о мире с Украиной. С РФ можно говорить только с позиции силы.

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Об этом интервью французскому изданию Le Monde сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Он объяснил, какая основная проблема есть с переговорами.

"Проблема заключается в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Россияне имеют другую стратегическую культуру, чем Запад. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Поэтому вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится на других территориях", – отметил чиновник.

Украина тем временем продолжает реализовывать мирную формулу президента Владимира Зеленского. В частности, Киев готовит следующий Саммит мира.

Напомним, что на днях кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова вести переговоры с Киевом. Военный преступник хочет, чтобы в основе было соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что Путин пытается добиться капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам это только ширма.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает притворяться миротворцем в российско-украинской войне. Глава венгерского правительства отметился очередным циничным заявлением о том, что для окончания войны "необходимо встретиться" президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Путину.

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