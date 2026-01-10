'Не надо сюда идти без приглашения!' Украинские морпехи показали прицельное уничтожение российских захватчиков. Видео

Украинские морпехи продолжают эффективно уничтожать живую силу российской оккупационной армии. Защитники ликвидируют захватчиков с помощью FPV-дронов.

Благодаря мастерству операторов у врага не остается шанса выжить. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Враг несет потери

Морпехи подчеркнули, что дроны, как всегда, на высоте и на пике эффективности уничтожают путинских захватчиков на украинской земле.

Фрагмент видео с ликвидацией российского оккупанта показала 38-я отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Еще немного работы наших ребят. Дроны как всегда на высоте и на пике эффективности в доказывающие – не надо сюда идти без приглашения Отделение коммуникаций 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного", – заявили в ВМС Украины.

Напомним, по состоянию на начало января 2026 года за все время полномасштабной войны как минимум 19 генералов страны-агрессора РФ были ликвидированы. Потери среди российского высшего командного состава фиксировались как непосредственно на фронте, так и в тылу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что воины 63 ОМБр взяли в плен четырех оккупантов на Лиманском направлении. Но большинство вражеских штурмовиков ждала другая судьба: 48 были убиты, еще 13 – ранены.

