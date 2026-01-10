Воины 63 ОМБр взяли в плен четырех оккупантов на Лиманском направлении. Видео

За минувшие сутки на Лиманском направлении бойцы 63-й Отдельной механизированной бригады обезвредили сразу 65 российских военных захватчиков. Четырех из них украинские защитники взяли в плен.

В частности, из 65 указанных оккупантов 48 были убиты, еще 13 – ранены, и четверо сдались. Такое количество "отминусованных" захватчиков для 63-й ОМБр является новым рекордом.

Как отметили в бригаде, в операции "колоссальную работу провели пилоты" Сил беспилотных систем. Также военные 63-й ОМБр отдельно отметили "эффективные действия на направлении" командира и офицеров Третьего механизированного батальона ВСУ.

Как это происходило

Защитники 63-й ОМБр показали, как это происходило.

Спикер бригады Ростислав Ящишин уточнил, что пленили россиян именно офицеры Третьего мехбатальона.

"Прекрасно отработали наши пилоты батальона беспилотных систем с помощью FPV-дронов и дронов-бомберов. Ну, и также проявило себя, что интересно – это редкий такой случай, – проявили себя именно офицеры одного из механизированных батальонов, которые взяли в плен нескольких россиян. Это очень интересная история, которую мы вскоре обнародуем", – пообещал он.

Темнокожие пленные

Интересно – на днях бойцы 63-й ОМБр также взяли в плен "российского" военного родом из Уганды. Темнокожий вояка говорит, что попал в армию российских захватчиков обманом, а контракт подписал под дулом автомата.

"Я с ним лично общался, и у меня язык не повернется назвать его военным, вот честно. Это вообще совсем испуганный человек, который первый раз снег увидел. Человек попался на крючок российских обещаний", – прокомментировал случай спикер 63-й ОМБр.

Что известно о бригаде

63-я отдельная механизированная бригада, бывшая в/ч А3719, была создана после начала российско-украинской войны в 2014 году. Это была кадровая воинская часть Корпуса резерва.

После широкомасштабного российского вторжения 2022 года бригада была отмобилизована. По состоянию на сейчас 63-я ОМБр участвует в боевых действиях на Лиманском направлении в составе Третьего Армейского корпуса.

На счету бригады довольно много побед. Отметим лишь, что именно 63-я ОМБр, когда участвовала в освобождении правобережной части Херсонской области, первой зашла в освобожденный Херсон 11 ноября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало января 2026 года, за все время полномасштабного вторжения по меньшей мере 19 генералов страны-агрессора России так или иначе были ликвидированы. Потери среди российского высшего командного состава фиксировались как непосредственно на фронте, так и в тылу. Причем Москва подтверждала официально лишь часть указанных потерь.

РФ в Украине ежедневно теряет не менее 1000–1100 солдат. Если брать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!