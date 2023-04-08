Не оставили никакого шанса: ВСУ превратили прогулку окупантов в "файер-шоу" с летальным исходом. Видео

Украинские военные сняли на видео момент ликвидации группы оккупантов прицельным ударом. Один взрыв "задвухсотил" сразу шесть российских захватчиков.

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Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал "Информационное Сопротивление" 8 апреля. Авторы сообщества не уточнили, где и когда были сняты кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дрон наших защитников следил за вражеской группой. Шесть военнослужащих страны-террориста куда-то шли и даже не подозревали, что им грозит опасность. Они толпой передвигались по дороге и шли в полный рост.

Вдруг прогремел взрыв. Детонация произошла как раз в том месте, где находилась живая сила противника.

Когда дым после эффектной "бавовны" рассеялся, на месте, где еще несколько секунд назад шагали оккупанты, никого не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети появилось новое видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Воины уничтожили БМП и полевой склад боеприпасов противника под Бахмутом.

– Силы обороны устроили мощную "бавовну" на юге. Защитники уничтожили наблюдательный пункт, технику и живую силу врага.

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