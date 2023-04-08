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Не оставили никакого шанса: ВСУ превратили прогулку окупантов в "файер-шоу" с летальным исходом. Видео

Дарья Дурова
War
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Успешный выстрел Сил обороны по российской живой силе

Украинские военные сняли на видео момент ликвидации группы оккупантов прицельным ударом. Один взрыв "задвухсотил" сразу шесть российских захватчиков.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал "Информационное Сопротивление" 8 апреля. Авторы сообщества не уточнили, где и когда были сняты кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дрон наших защитников следил за вражеской группой. Шесть военнослужащих страны-террориста куда-то шли и даже не подозревали, что им грозит опасность. Они толпой передвигались по дороге и шли в полный рост.

Вдруг прогремел взрыв. Детонация произошла как раз в том месте, где находилась живая сила противника.

Живая сила врага познакомилась с бавовной

Когда дым после эффектной "бавовны" рассеялся, на месте, где еще несколько секунд назад шагали оккупанты, никого не было.

Ликвидация российский оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети появилось новое видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Воины уничтожили БМП и полевой склад боеприпасов противника под Бахмутом.

– Силы обороны устроили мощную "бавовну" на юге. Защитники уничтожили наблюдательный пункт, технику и живую силу врага.

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