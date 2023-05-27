Как сохранить последние нервные клетки и не сойти с ума?

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Как пережить происходящее и не потерять веру в будущее?

Где искать ответы на вопрос о том, почему страдают дети, за что калечат животных и забирают последнее убежище у больных?

Или почему Господь не останавливает ракеты, летящие в психбольницу, если кто попускает зло, тот сам творит зло?

Далее текст на языке оригинала.

***

Голова обертом.

Та після цієї страшної пʼятниці єдине, що може хоч якось розрадити — зустріч із нашими славетними військовими.

Поки Місто тримає жалобу за всіма, кого вчора вбила росія, вони продовжують бити ту погань – і в небі, і на землі.

Тому цей день я провів разом з ними.

***

Спочатку доправили бійцям Української добровольчої армії вантажівки та оснащення.

Зараз вони воюють у лавах ЗСУ, але наша дружба з моїм братом Дмитром Ярошем та хлопцями тоді ще "Правого Сектору" бере початок ще з 2014 року.

Отож, хлопці пообіцяли мені – і всім вам, шановні дніпряни, – що нове устаткування буде використано якнайшвидше і на найскладніших ділянках фронту.

***

А потім наші котики ППО з подякою передали дніпрянам своєрідний сувенір — уламок однієї з російської гадін, які летіли на нас минулої ночі.

Той шматок руля висоти – крилатої ракети X-101 – ми віднесемо в наш Музей історії Дніпра.

А про те, яку саме підтримку місто надає нашим Оборонцям Неба, не скажу – бо це військова таємниця.

***

А наприкінці славетний командувач, генерал Олександр Тарнавський передав мені почесну відзнаку.

Не для міського голови. Для всього Дніпра. Це висока нагорода, яка належить кожному з вас!

***

Ось такий універсальний рецепт виживання в цій скаженій реальності.

Холодна лють, що конвертується в невтомну роботу заради одне одного. Для рідного Міста і всієї країни.

Це робить нас сильнішими і не залишає ворогу жодних шансів.

Тож, користуйтеся.

***

Холодна лють. Конвертуємо її в помсту. Кожний на своєму місці. Допомагаємо Силам Оборони.

Слава Україні!