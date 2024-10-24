'Не отвечает действительности': у Зеленского возразили, что семь стран выступают против членства Украины в НАТО

У президента Владимира Зеленского отреагировали на информацию о том, что семь стран якобы выступают против приглашения Украины в НАТО. У главы государства заверили, что это не соответствует действительности.

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Также у Зеленского подчеркнули, что такие слухи выгодны тем, кто хочет произвести ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, идею приглашения Украины в НАТО поддерживает абсолютное большинство членов военного блока. Никифоров подчеркнул, что с остальными государствами ведется работа по данному вопросу.

"Информация в СМИ о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет произвести ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле, идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а с остальными ведется активная работа по адвокации", – сказал пресс-секретарь Зеленского.

Кроме того, Никифоров подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО выступает первым пунктом Плана победы, ведь только присоединение нашей страны к Альянсу гарантирует надежный путь к справедливому и продолжительному миру.

"Владимир Зеленский презентовал План международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО", – отметил Никифоров.

Напомним, издание Politico со ссылкой на четырех официальных лиц и дипломатов США и НАТО заявило, что семь государств-членов Североатлантического альянса выступают против того, чтобы Украина получила приглашение на вступление в блок.

Как сообщал OBOZ.UA, глава миссии США при НАТО Джулиан Смит сказала, что Альянс не готов предоставить Украине приглашение на вступление. США намерены продолжать приближать Украину к НАТО, невзирая на текущую позицию.