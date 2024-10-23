'Оперативность всегда означает больший результат': Зеленский провел совещания с топ-силовиками по фронту и обеспечению Сил обороны. Видео

Президент Владимир Зеленский провел ряд совещаний с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и секретарем СНБО Александром Литвиненко. В первую очередь, они говорили о ситуации на фронте на Донетчине и Курщине и о "подготовке некоторых военных вопросов на следующую Ставку".

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Об этом глава государства рассказал в обращении к украинцам и миру в конце 973-го дня войны, в среду, 23 октября. Зеленский подчеркнул, что оперативность всегда означает больший результат.

"Наибольшее внимание – сложным направлениям на Донетчине. А также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставки от партнеров. Оперативность всегда означает больший результат. Я хочу отметить сегодня наших воинов: 38-ю отдельную бригаду морской пехоты – это Покровское направление, и 79-я бригада ДШВ – это Кураховское направление. Спасибо, ребята!" – подчеркнул президент.

Также он объявил, что США приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

"Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины – для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи", – отметил президент.

Глава государства также встретился с представителями украинского гражданского общества. "Много было организаций – внешняя политика, развитие оборонной сферы, правозащита, защита свободы", – сказал он.

В частности, рассказал Зеленский, был и украинский правозащитник и воин, которого недавно освободили из российского плена, Максим Буткевич.

"Детально обсудили План победы и нашу потребность в объединении – в том, чтобы вместе возвращать справедливость для Украины, приближать мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее. Мы рассчитываем на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО. А также о развитии нашей системы обороны. Надо более активно призывать партнеров к решимости в оборонном сотрудничестве. И также должны вместе работать над шагами, которые позволят Украине быстрее восстановиться после этой войны", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации СМИ, Зеленский разрабатывает новый внутренний план действий, направленный на усиление Украины во время войны с Россией. В частности, он поручил украинским органам власти создать этот план, охватывающий ключевые направления, такие как оборона, ВПК, экономика и социальная политика.