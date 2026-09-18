"Не пауза": Трегубов объяснил, почему оккупанты сократили интенсивность атак на некоторых участках фронта. Карта

В последнее время на Южно-Слобожанском и Северно-Слобожанском направлениях россияне всё чаще используют небольшие пехотные группы. Иногда они пытаются действовать даже в одиночку.

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Об этом в эфире рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Его слова передал корреспондент "Укринформа".

По словам Трегубова, российские военные пытаются незаметно продвигаться между украинскими позициями и закрепляться там, где Силы обороны не имеют непосредственного контроля.

В то же время численность таких пехотных групп постепенно уменьшается. Если раньше оккупанты действовали примерно половиной отделения, то в течение последнего года в основном использовали по двое-трое военных. Теперь фиксируются случаи, когда российский боец пытается проникнуть в украинские порядки самостоятельно.

"Чем меньше людей, тем больше шансов пройти незаметно. Чем меньше людей, тем меньше следов они оставляют, тем менее они заметны", — сказал пресс-секретарь.

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По его словам, российский оккупант пытается незаметно преодолеть определенный участок, где работают украинские дроны, и добраться до места, где можно спрятаться или найти укрытие. Один человек может проползти там, где 20 военных будут очень заметны, а даже трое — заметнее, чем один.

Именно поэтому россияне не используют там в массовом порядке технику, поскольку она достаточно заметна. Один военный, напротив, может действовать действительно скрытно.

После этого к нему могут постепенно присоединяться другие. Так формируется группа, которая уже переходит к более активным действиям, в частности наступательным.

В то же время спикер сообщил, что в последнее время на основных участках фронта стало несколько меньше боевых столкновений, чем в предыдущий период.

"Есть определенные признаки того, что у россиян сейчас не пауза, а период определенного истощения ресурсов на наших основных направлениях", – заявил он.

Речь идет, в частности, о Купянском и Южно-Слобожанском направлениях, уточнил пресс-секретарь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус сорвал план российских войск по окружению Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Россияне планировали охватить пояс городов-крепостей с севера через район Святогорска и с юга через Доброполье, соединив эти направления в районе Барвинкового.

По словам командира корпуса Андрея Билецкого, этому, в частности, способствовали систематические удары по топливным складам, генераторам и аккумуляторным мощностям, от которых зависит работа российских средств РЭБ, радиотехнической разведки, а также артиллерийских и авиационных радиолокационных станций.

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