'Не поддавайтесь панике': оккупанты попытались доказать, что еще не бегут из Херсона. Видео

На фоне информации о высадке украинских сил вблизи Олешек, оккупанты попытались доказать, что еще не покидают город. Так, русские солдаты развернули свой флаг на фоне сине-желтой стелы города Олешки.

Видео дня

Видео стали распространяться в российских пабликах. На нем солдаты РФ уверяют, что ситуация вокруг города полностью контролируется, а информация, что ВСУ перешли на левый берег Днепра – это "все фейки".

Журналист Андрей Цаплиенко высмеял кафиров в своем Telegram-канале. Корреспондент отметил, что россияне даже не успели перекрасить стелу города Олешки в свой триколор, ведь знали, что скоро им придется бежать оттуда.

"Р*сня развернула свои тряпки на фоне желто-синей стелы "Олешки" и пытается убедить, что украинские силы не переходили на левый берег Днепра.

Что характерно, в Олешках нет билбордов "Россия здесь навсегда" и даже стела на въезде в триколор к*ц*пы не перекрашивали. Все равно скоро убегать", – написал журналист.

О том, что ВСУ заходят на левый берег Херсонщины, ранее сообщили аналитики Институт изучения войны.

В частности, как утверждают специалисты, украинские силы высадились к северу от оккупированных россиянами Олешков и продвинулись в населенный пункт на трассе Е97.

Ранее пулеметчик, спасший 20 собратьев, рассказал об ожесточенном бое под Угледаром. Мужчина скромно говорит, что ни одного героизма в своем поступке не видит, потому что на фронте это обычная работа.

Напомним, что украинские защитники уничтожили 5 дронов кафиров в Николаевской и Херсонской областях. Военные показали фотографии обломков российских дронов-камикадзе, которые им удалось "приземлить".

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