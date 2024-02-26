'Не подлежит восстановлению': оккупанты превратили Авдеевский коксохим в руины. Видео

Террористические войска России уничтожили одно из крупнейших коксохимических предприятий в Европе – АКХЗ в Авдеевке на Донетчине. По заводу они выпустили многочисленное количество авиабомб, ракет и других снарядов.

На днях в сети появились кадры руин, в которые враг превратил Авдеевский коксохим. Их опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Предприятие, на котором работал весь город, разрушено и не подлежит восстановлению. Больше нет ни города, ни завода, ни людей. Классно "освободили"…" – прокомментировал он.

На видео, снятом беспилотником, – действительно апокалиптические кадры. Многочисленные здания и конструкции завода стали развалинами, а те, что устояли от взрывов, – все равно разбиты осколками снарядов и обломками.

Российские оккупанты установили свой флаг над разрушенным заводом с захватом такой же разрушенной ими Авдеевки 17 февраля 2024 года. В настоящее время Авдеевский коксохим не подлежит восстановлению.

Справка

АКХС – это предприятие на Донетчине с 60-летней историей, которое было самым крупным и современным в своей отрасли. Оно произвело сотни миллионов тонн кокса валового, переработало тысячи миллионов тонн каменноугольной смолы, выпустило множество тонн фталевого ангидрида, бензола и сульфата аммония. Там трудилось около 4000 работников. Они выпускали более 30 видов продукции, основным из которых был доменный кокс, используемый в черной и цветной металлургии как технологическое топливо, а как энергетическое сырье – почти во всех отраслях экономики. На долю АКХЗ приходилось около 20% всего валового выпуска доменного кокса в Украине.

С началом войны на востоке Украины на территории предприятия (по состоянию на 2017 год) разорвалось более 320 снарядов, 12 работников погибли, более 50 человек получили ранения. Завод был вынужден останавливать работу 15 раз, более 200 раз предприятие было полностью обесточено. Несмотря на полученные разрушения, Авдеевский КХЗ продолжал работать и вводил в действие новые установки, что повышало эффективность его работы.

С полномасштабным российским вторжением, в 2022-2023 годах, завод еще сильнее пострадал от российских обстрелов. В мае 2022-го группа "Метинвест" осуществила процесс консервации АКХЗ.

В конце 2023-го стало известно, что из-за разрушений, нанесенных российскими обстрелами, Авдеевский коксохим будет невозможно восстановить после окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы Национальной гвардии Украины показали уникальные кадры из разрушенной российскими оккупантами Авдеевки на Донетчине. Город буквально погряз в болоте, а вокруг – руины и воронки от прилетов.

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