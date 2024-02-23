'Горы болота и руин': нацгвардейцы показали уникальные кадры с разрушенной врагом Авдеевки. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины показали уникальные кадры из разрушенной российскими оккупантами Авдеевки Донецкой области. Город буквально погряз в болоте, а вокруг – руины и воронки от прилетов.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Министерства внутренних дел. На нем – нацгвардейцы идут по улицам разрушенной Авдеевки, пока на фоне непрестанно раздаются взрывы тысяч вражеских снарядов и авиабомб.

В МВД напомнили, что украинская армия много месяцев удерживала позиции в окрестностях Авдеевки и навсегда оставила там десятки тысяч оккупантов.

Напомним, украинский пограничник, командовавший одной из выходивших из Авдеевки групп воинов, рассказал, что защитникам пришлось идти под непрерывными обстрелами, которые захватчики вели из всего, из чего могли. Пограничники прошли около 20 км, к точке эвакуации они добрались без потерь.

Бойцы двигались по минному полю под шквальным огнем врага, который кроме артиллерии применял фосфорные боеприпасы, дроновые сбросы. Спастись удалось чудом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что оккупанты перегруппировываются и при поддержке авиации пытаются продолжать штурмовые действия к западу от Авдеевки в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов. На это направление россияне стягивают новые резервы.

– В сети опубликовали сильные фото защитников Украины, вышедших из временно оккупированной Авдеевки Донецкой области. Кадры были сделаны, когда воины получали медицинскую помощь.

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