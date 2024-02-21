Ранены, истощены, но несокрушимы: в ВСУ показали вышедших из Авдеевки воинов. Фото

В сети опубликовали сильные фото защитников Украины, которые вышли из временно оккупированной Авдеевки Донецкой области. Кадры были сделаны, когда воины получали медицинскую помощь.

На снимках – военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко Вооруженных сил Украины. Фотографиями 21 февраля поделилась пресс-служба 110-й ОМБр в Facebook.

"Парни, вышедшие из Авдеевки. Раненые, истощенные, несокрушимые", – подписали фоторепортаж представители бригады.

На одном из кадров – старший солдат 110-й ОМБр Виктор Биляк, который получил ранение лица. Ранее боец рассказывал, что путь, по которому выезжали из Авдеевки наши воины, можно назвать "дорогой смерти или дорогой жизни".

Добавим: снимки были сделаны военным корреспондентом Министерства обороны Украины Антоном Шевелевым.

Напомним, что Генеральным штабом ВС Украины было принято решение вывести подразделения Сил обороны из Авдеевки для сохранения жизни воинов. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в ночь на 17 февраля 2024 года.

Как писал OBOZ.UA:

– 20 февраля в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" нашими воинами на Авдеевском направлении было отражено 13 вражеских атак.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что чуда в Авдеевке произойти не могло.

– Как выглядит Авдеевка, разрушенная российскими войсками, смотрите на видео по ссылке.

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