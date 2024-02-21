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Ранены, истощены, но несокрушимы: в ВСУ показали вышедших из Авдеевки воинов. Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
2,3 т.
Защитники Авдеевки

В сети опубликовали сильные фото защитников Украины, которые вышли из временно оккупированной Авдеевки Донецкой области. Кадры были сделаны, когда воины получали медицинскую помощь.

На снимках – военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко Вооруженных сил Украины. Фотографиями 21 февраля поделилась пресс-служба 110-й ОМБр в Facebook.

Военнослужащий с ранением
Защитник, получивший ранения в Авдеевке

"Парни, вышедшие из Авдеевки. Раненые, истощенные, несокрушимые", – подписали фоторепортаж представители бригады.

Ранение лица

На одном из кадров – старший солдат 110-й ОМБр Виктор Биляк, который получил ранение лица. Ранее боец рассказывал, что путь, по которому выезжали из Авдеевки наши воины, можно назвать "дорогой смерти или дорогой жизни".

Воин 110-й ОМБр
Украинский военный, который защищал город Авдеевка

Добавим: снимки были сделаны военным корреспондентом Министерства обороны Украины Антоном Шевелевым.

Воины, которые вышли из Авдеевки
Защитник Авдеевского направления
Пострадавший во время боев
110-я отдельная механизированная бригада

Напомним, что Генеральным штабом ВС Украины было принято решение вывести подразделения Сил обороны из Авдеевки для сохранения жизни воинов. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в ночь на 17 февраля 2024 года.

Карта боев в районе Авдеевки

Как писал OBOZ.UA:

– 20 февраля в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" нашими воинами на Авдеевском направлении было отражено 13 вражеских атак.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что чуда в Авдеевке произойти не могло.

– Как выглядит Авдеевка, разрушенная российскими войсками, смотрите на видео по ссылке.

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