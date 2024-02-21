За прошедшие сутки на Марьинском направлении оккупационные войска России совершили 20 атак по украинским позициям. Все эти вражеские атаки отразили Силы обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 21 февраля 2024 года. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 66 боевых столкновений.

Российская террористическая армия нанесла 5 ракетных и 125 авиационных ударов, а также произвела 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и местным населенным пунктам. К сожалению, в результате террористических атак России есть раненые и погибшие среди мирного населения. Многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.

В ночь на 21 февраля российские оккупанты в очередной раз совершили еще одну атаку на Украину, используя беспилотники типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях атаки уточняется.

Авиационные удары были направлены на города и населенные пункты: Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка, Шевченково, Ивановка, Глушковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Веселое, Раздолевка, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Саблуковка Херсонской области.

Более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским обстрелом.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать свои военные подразделения в приграничных районах, осуществляя диверсионные мероприятия с целью усложнения перегруппировки наших войск на ключевые направления и увеличения плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении, за которую отвечает ОСУВ "Хортица", в районе Синьковки Харьковской области вражеские силы совершили две попытки наступления, однако эти попытки были безуспешными.

На Лиманском направлении вражеские силы провели 8 атак на наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силам обороны удалось отразить две атаки противника у Ивановского в Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении было отражено 13 атак вражеских сил в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное и Невельское в Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают успешно сдерживать вражеские наступательные действия вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области. За последние сутки оккупанты 20 раз пытались прорвать оборону, однако все их попытки прорыва ВСУ отразили.

На Новопавловском направлении враждебные силы, пытаясь улучшить свое тактическое положение к югу от Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой области. Оккупанты совершили 7 атак, но все они также были отбиты.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 7 атак противника у Малой Токмачки и Роботиного в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают активно защищать свои позиции и отражать штурмы оккупационных сил. Вопреки значительным потерям, противник не прекращает своих попыток выбить украинские подразделения.

В то же время украинские войска продолжают активно наносить удары по позициям противника и наносят ему большие потери как в живой силе, так и в технике. За прошедшие сутки авиация Сил обороны ударила по 10 районам сосредоточения вражеских сил и 5 зенитно-ракетных комплексах.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения вражеских сил, вооружению и технике, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что великая стратегическая цель государства-террориста России – контролировать всю территорию Украины и лишить украинцев права выбирать собственное будущее. В течение 2014-2022 годов Кремль успешно настроил ряд информационных операций, чтобы убедить многих западных лидеров, что у РФ есть ограниченные цели в нашем государстве.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал упреки в том, что Силы обороны можно было вывести из Авдеевки раньше. По его словам, он не из тех людей, которые подвергают сомнению решение ВСУ, ведь военным нужно доверять, потому что они знают, когда и что им нужно делать.