В ISW назвали стратегическую цель России по отношению к Украине и объяснили, что стоит за информоперациями Кремля

Большая стратегическая цель государства-террориста России – контролировать всю территорию Украины и лишить украинцев права выбирать собственное будущее. В течение 2014-2022 годов Кремль успешно настроил ряд информационных операций, чтобы убедить многих западных лидеров, что у РФ есть ограниченные цели в нашем государстве.

В частности, что Москва стремится лишь контролировать Крым или оккупировать только часть восточных регионов Украины. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они отметили, что кремлевский диктатор Владимир Путин вынес ценные уроки по реакции Запада на первое вторжение России в Украину, после чего успешно настроил дезинформационную кампанию. Россия также скрыла свои истинные намерения в Украине, распространяя ложь о том, что действия России в Украине были направлены на предотвращение расширения НАТО.

"Евромайдан и Революция Достоинства никогда не были о НАТО – они были о желании Украины ассоциироваться с ЕС. Однако в период между 2014 и 2022 годами России удалось загрязнить глобальное информационное пространство фейками о том, что пронатовская политика в Украине наложила руку на Россию", – отметили аналитики.

"Большие стратегические цели России – контролировать Украину и лишать украинцев их права выбирать собственное будущее сохранились и, вероятно, не изменятся, пока Россия не потерпит поражение", – убеждены в ISW.

Там добавили, что сейчас государство-агрессор продолжает свои информкампании, чтобы разжечь призывы к переговорам на условиях, которые разрушат независимость Украины и нанесут ущерб Западу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ЦПД сообщили, что Россия начала масштабную дезинформационную кампанию России, направленную на дискредитацию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Спецслужбы государства-агрессора создали ряд фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения фейков о нем, а также о ситуации на фронте.

– Военное руководство РФ направило специальные требования для предотвращения доступа росСМИ к данным о потерях захватчиков во временно оккупированной Авдеевке (Донецкая область, Украина). "План информационного обеспечения" ВС РФ не предусматривает упоминаний о потерях личного состава – вместо этого пропагандистам посоветовали акцентировать внимание на "продвижении сил и средств".