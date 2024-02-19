Особый приказ: стало известно, как Россия пытается скрыть потери своих войск в боях за Авдеевку

Российскому военному руководству пришлось отсылать специальные требования, чтобы предотвратить доступ росСМИ к данным о потерях захватчиков во временно оккупированной Авдеевке (Донецкая область, Украина). "План информационного обеспечения" вооруженных сил страны-агрессора не предусматривает упоминаний о потерях личного состава – вместо этого пропагандистам посоветовали акцентировать внимание на "продвижении сил и средств".

Соответствующее сообщение рассылается военным пресс-службам РФ, передает "Детектор медиа". Текст смогли перехватить украинские киберспециалисты.

Руководство российской армии приказало "подготовить материалы, освещающие массовый подвиг и героизм" военных преступников. Описывая бои за Авдеевку, пропаганда советует упоминать о героических событиях Второй мировой войны.

При этом пресс-службам предписано "избегать в сообщениях упоминаний о потерях личного состава, акцентируя внимание на продвижениях сил и средств".

"При организации работы исключить доступ представителей СМИ к сведениям, составляющим государственную тайну (в том числе сведения о потерях), информации ограниченного распространения, к вооружению и военной технике, технической документации к ней, не имеющих отношения к выполняемому заданию", – приказало руководство оккупантов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов ("Абдула") заявил, что потери России в Авдеевке были рекордными.

– В Силах обороны Таврического направления сообщали, что в период с 10 октября 2023-го по 17 февраля 2024 года агрессор потерял в наступательной операции на Авдеевском направлении более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Почти 50 тысяч оккупантов покинули строй.

– Как на большие потери в Авдеевке жалуются российские пропагандисты, читайте по ссылке.

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