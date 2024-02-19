'По моему опыту это рекорд': командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр рассказал о безумных потерях РФ в боях за Авдеевку. Видео

Российские оккупационные войска пытались взять Авдеевку Донецкой области любой ценой, поэтому несли безумные потери. Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай Волохова с позывным "Абдулом" заявил, что потери России были рекордными.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода. По словам Волохова, захватчики пытаются наступать, но их потенциал значительно подорван из-за масштабных потерь.

"Враг продолжает пытаться продвинуться вперед. Мое субъективное впечатление, что у него есть потери в наступательном потенциале, связанном с тем, что за время пребывания здесь мы нанесли ему крайне большие потери. Причем утраты не только лишь в количественном составе. Намолотили за период нахождения утт до четырех тысяч личного состава, уничтожили за сотню единиц бронетехники. По моему опыту это рекорд. Столько мы не уничтожали в Херсонской области, столько мы не уничтожали на Бахмутском направлении", – рассказал он.

Украинский защитник также отметил, что отступление – это самый рискованный момент на войне, а выход из Авдеевки называет очень успешным.

"Враг пытался нанести нам урон во время любого маневра, будь то фланговый маневр, уход, наступление. Ты всегда несешь повышенные потери, потому что ты исходишь из позиции и логистика это всегда тот момент, который самый рискованный, потому что ты должен выйти из укрытия для реализации определенного видения", – пояснил он.

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Зеленский назвал это правильным и профессиональным. Кроме того, он подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Ранее также стало известно, что при взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войскам РФ значительные потери: ликвидировали полторы тысячи захватчиков, уничтожили двадцать единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!