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"Будь проклята эта Авдеевка!" Российские оккупанты пожаловались на огромные потери во время боев за город

Анна Павлова
War
3 минуты
6,8 т.
'Будь проклята эта Авдеевка!' Российские оккупанты пожаловались на огромные потери во время боев за город

Вчера, 17 февраля Украина вывела свои войска из Авдеевки, бои за которую продолжались с прошлого октября. Вот что пишут о ситуации на фронте российские военные корреспонденты.

В Telegram-канале российского ультрапатриота Андрея Морозова "Нам пишут из Янины", который имеет более 95 тысяч подписчиков, дается трезвая оценка победы.

Автор заявляет, что он сейчас не смеется, ему очень х**во. По его словам, "Сырский умело вытащил из "котла" в Авдеевке, которую "брали долго и тяжело", даже ту небольшую часть украинских войск, которые еще можно было там "прищемить".

"Будь проклята эта Авдеевка!" Российские оккупанты пожаловались на огромные потери во время боев за город

В сообщении приводятся цифры потерь российской стороны: "От Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники". В то же время противник понес безвозвратные потери 5-7 тысяч".

При этом, как пишет военкор, его больше всего возмущает неумелое командование, в результате которого "питерский" 1487 полк, состоящий в основном из мобилизованных, был "сточен" практически до нуля, до роты управления и штаба". Но военная прокуратура не хочет заводить дело по заявлению бойца, объясняя, что те, кого хотят наказать, "уже названы героями" и такая ситуация - "признак будущих новых п***цев".

С Морозовым солидарен и другой военкор — Анатолий Радов (более 13 тысяч подписчиков).

"Будь проклята эта Авдеевка!" Российские оккупанты пожаловались на огромные потери во время боев за город

"Что произошло в Авдеевке? Пишут — почему так быстро… Да то же, что в Лисичанске и Северодонецке — под чутким руководством Пентагона в последний момент ускользнули (ушли). А нас еще ждут рассказы о десятках тысяч перемолотых в Авдеевке хохлов".

С критикой сообщения о боях за Авдеевку выступил "Репортер Filatov" (более 139 тысяч подписчиков), утверждающий, что "на этом участке с лета 22-го года".

"Будь проклята эта Авдеевка!" Российские оккупанты пожаловались на огромные потери во время боев за город

"Друзья, Авдеевская операция началась 10 октября. Военного гения мы, к сожалению, не продемонстрировали. Есть отдельные командиры (к умеющим полковникам), а командование в целом… "толкать и толкать" – если это военный гений, то я хз. Посмеюсь, когда начнется звездный дождь на кителе незаслуженных.

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Зеленский назвал это правильным и профессиональным. Кроме того, он подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Ранее также стало известно, что при взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войскам РФ значительные потери: ликвидировали полторы тысячи захватчиков, уничтожили двадцать единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

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