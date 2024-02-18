'Будь проклята эта Авдеевка!' Российские оккупанты пожаловались на огромные потери во время боев за город

Вчера, 17 февраля Украина вывела свои войска из Авдеевки, бои за которую продолжались с прошлого октября. Вот что пишут о ситуации на фронте российские военные корреспонденты.

В Telegram-канале российского ультрапатриота Андрея Морозова "Нам пишут из Янины", который имеет более 95 тысяч подписчиков, дается трезвая оценка победы.

Автор заявляет, что он сейчас не смеется, ему очень х**во. По его словам, "Сырский умело вытащил из "котла" в Авдеевке, которую "брали долго и тяжело", даже ту небольшую часть украинских войск, которые еще можно было там "прищемить".

В сообщении приводятся цифры потерь российской стороны: "От Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники". В то же время противник понес безвозвратные потери 5-7 тысяч".

При этом, как пишет военкор, его больше всего возмущает неумелое командование, в результате которого "питерский" 1487 полк, состоящий в основном из мобилизованных, был "сточен" практически до нуля, до роты управления и штаба". Но военная прокуратура не хочет заводить дело по заявлению бойца, объясняя, что те, кого хотят наказать, "уже названы героями" и такая ситуация - "признак будущих новых п***цев".

С Морозовым солидарен и другой военкор — Анатолий Радов (более 13 тысяч подписчиков).

"Что произошло в Авдеевке? Пишут — почему так быстро… Да то же, что в Лисичанске и Северодонецке — под чутким руководством Пентагона в последний момент ускользнули (ушли). А нас еще ждут рассказы о десятках тысяч перемолотых в Авдеевке хохлов".

С критикой сообщения о боях за Авдеевку выступил "Репортер Filatov" (более 139 тысяч подписчиков), утверждающий, что "на этом участке с лета 22-го года".

"Друзья, Авдеевская операция началась 10 октября. Военного гения мы, к сожалению, не продемонстрировали. Есть отдельные командиры (к умеющим полковникам), а командование в целом… "толкать и толкать" – если это военный гений, то я хз. Посмеюсь, когда начнется звездный дождь на кителе незаслуженных.

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Зеленский назвал это правильным и профессиональным. Кроме того, он подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Ранее также стало известно, что при взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войскам РФ значительные потери: ликвидировали полторы тысячи захватчиков, уничтожили двадцать единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!