'Вышли без потерь': украинский пограничник рассказал о последней операции в Авдеевке. Видео

Украинский пограничник, командовавший одной из групп выходивших из Авдеевки воинов, рассказал о выходе из города. Защитникам пришлось идти под непрерывными обстрелами, которые вели захватчики из всего, из чего могли.

В общей сложности пограничники прошли около 20 км, до точки эвакуации они добрались без потерь. Рассказ участника битвы за Авдеевку, который выходил из города среди последних, был опубликован в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Дмитрий возглавлял одну из групп пограничников, которые выходили из Авдеевки, когда получили приказ командования.

"Его задачей было довести без потерь побратимов до точки эвакуации. "Маршрут" по городу пролегал через развалины и сопровождался постоянными вражескими сбросами", – отметили в ГСЧС.

Сам Дмитрий рассказал, что позиция, которую он удерживал с побратимами, находилась в одной из 14-этажек в городе: украинские воины убежище от вражеских обстрелов нашли в подвале полуразрушенного многоквартирного дома.

Когда же пришел приказ о выходе из Авдеевки, на то, чтобы его спланировать, у защитников практически не было времени.

"У нас было буквально до 5 минут. На карте мы пересмотрели маршрут нашего отступления. И первая группа... мы выдвинулись от 14-этажки, двигались маленькими группами, по 3-4 человека, потому что огонь врага был практически непрерывным", – вспоминает Дмитрий.

Когда пограничникам удалось выйти за пределы населённого пункта – легче им не стало. Там захватчики вели хаотичный обстрел, применяя, в частности, фосфорные боеприпасы.

Передвигаться воинам пришлось по полям. От подрыва на минах они спаслись без преувеличения чудом.

"Ты просто падаешь, поднимаешь лицо, а перед тобой – противотанковая мина. И ты кричишь своим ребятам: стой! Поворачиваешь голову налево, направо – и видишь, что все поле заминировано", – говорит Дмитрий.

Вдобавок ко всему, добавил воин, брести по колено по сухим сорнякам было тяжело физически, особенно ввиду того, что пройти до точки эвакуации защитникам пришлось пройти около 20 км.

"Это отнимало все силы. Но времени думать тогда не было. Мы двигались побыстрее, чтобы сохранить себя и свое здоровье", – объяснил защитник.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины вышли из Авдеевки. По его словам, решение было принято для сохранения жизней украинских воинов.

Впоследствии стало известно, что в ходе российской наступательной операции в районе Авдеевки потери России составили не менее 47 тыс. военных РФ. Только убитыми государство-агрессор потеряло не менее 17 тысяч захватчиков.

Тем временем в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" убеждены, что российские подразделения не возобновятся после Авдеевки. Агент движения в 74-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ сообщил, что за период штурмов Авдеевки эта бригада потеряла более 50% офицерского состава, а количество раненых оценивается более чем в 750 человек. Сейчас судьба дальнейшего существования подразделения решается на уровне командования 41 общевойсковой армии РФ.

В то же время партизаны фиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь.

После оккупации Авдеевки армия РФ пытается "развить успех" и атакует соседние населенные пункты, в том числе Ласточкино.