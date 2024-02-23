Войска РФ перегруппировываются после оккупации Авдеевки: в ВСУ рассказали о боях

На Авдеевском направлении на фронте в Украине российские оккупанты перегруппировываются и при поддержке авиации пытаются продолжать штурмовые действия к западу от Авдеевки в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов. На это направление россияне стягивают новые резервы.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в четверг, 22 февраля, в эфире телемарафона. По его словам, оккупационные войска подтягивают на Авдеевское направление новые подразделения.

Силы обороны Украины, со своей стороны, укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями и создают новые огневые позиции.

Лиховой подчеркнул, что на этом отрезке фронта продолжаются тяжелые бои.

"Позиции восстанавливаются нашими войсками, враг попадает в плен. Это свидетельствует о том, что происходят определенные боевые столкновения. Обстоятельства такие, что происходят российские наступательные действия малыми штурмовыми группами при поддержке малого количества бронетехники", – отметил военный.

Лиховой добавил, что оккупанты хотя и пытаются наступать, однако у них не слишком много ресурсов для этого.

Он также проинформировал, что за прошедшие сутки, 21 февраля, на Таврическом направлении воины ВСУ отминусовали у врага 328 БПЛА. Потери россиян убитыми и ранеными составили 515 оккупантов. Еще 10 россиян были взяты в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ отметили, что украинские военные 22 февраля отбили под Марьинкой в Донецкой области тридцать одну атаку войск РФ. Кроме того, поражены средства ПВО оккупанта и наземная станция управления.

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